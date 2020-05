Cancún: alertan de fraudes con falsas becas del Bienestar

El Instituto del Bienestar alertó a la población sobre esquemas que realizan particulares para obtener datos personales y así realizar extorsiones y fraudes, disfrazados de presuntas ayudas sociales por la pandemia.

Rubí Canto, representante municipal de la dependencia, indicó que pese a que no se ha detectado una modalidad particular en el estado de Quintana Roo, se tiene la advertencia de otros modelos que se están llevando a cabo, por lo que pidió a la ciudadanía no proporcionar esta información a extraños ni a través de cuestionarios en plataformas digitales.

Debido a esta problemática, el Instituto -en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP)- emitieron un comunicado para evitar que los estudiantes o sus familias sean víctimas de estafa, ya que se detectó que se está solicitando información con la promesa de otorgar becas educativas del ámbito federal.

Sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó a los becarios de educación media superior que no otorguen información, ya que circula en internet un formulario apócrifo para pago.

“Está elaborado con imágenes que han sido tomadas de nuestras redes sociales y en el que se solicita nombre completo, teléfono celular, correo electrónico, matrícula y grupo, con la promesa de hacer llegar una orden de pago a través de correo electrónico para que puedan cobrar su beca”, se indica.

La dependencia aclaró que no utilizan este tipo de herramientas, ya que todo el contacto con los beneficiarios se realiza a través de las instituciones educativas, reafirmando que no recaba datos personales en ningún portal.