Alza de tarifa en combis y autobuses en Cancún se decidirá en octubre

El gobierno de Cancún tiene hasta los primeros días de octubre para definir si habrá o no un alza en la tarifa del servicio de combis y autobuses del transporte público de pasajeros, como lo solicitan las empresas concesionarias.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, aclaró que el plazo es para otorgar una respuesta formal y no está condicionada a una respuesta positiva: