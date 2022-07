Alza de precios en Cancún obliga a ingeniárselas para preparar la comida

Cancún es la cuarta ciudad más cara de México y eso se puede comprobar en el bolsillo de los ciudadanos, a quienes el dinero ya no les alcanza para comprar la despensa, obligándoles a ingeniárselas para preparar la comida para sus familias.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Cancún tuvo 1.04% de incremento en el precio de los productos y servicios de consumo básico en el mes de junio.

El Índice revela que los productos con mayor aumento fueron: papa y otros tubérculos; naranja, pollo, la energía eléctrica, el pan dulce y los refrescos envasados.

Ejemplo de esto lo encontramos en que, de acuerdo con clientes del popular Mercado 23 de Cancún, muchos ya no compran ciertos alimentos o en su defecto, lo sustituyen por otros más baratos.

En un recorrido por el Mercado 23, la gente que acude a realizar sus compras para preparar sus alimentos contó a Novedades Quintana Roo que el alto precio de la carne de res y el pollo hace que ya no pueden consumirlos a diario.

Incluso, dijeron que a veces no les alcanza para comprar los ingredientes a fin de preparar algún tipo de comida, como el caldo tradicional de res; en el cual se pueden gastar hasta 500 pesos, por lo que se ven en la necesidad de cambiar el menú de las comidas que hacen en la semana.

De acuerdo con los consumidores, los precios de algunos productos subieron al doble, como el tomate, por lo que a veces ya no se consume.

Además de las carnes, verduras y frutas, el alza de precios se ha visto reflejado también en el arroz. Aseguran los consumidores que ahora es muy caro y se ha convertido en un alimento que ya no se consume con la frecuencia de antes.

Alza de precios en Cancún aleja a los clientes del mercado

Pero no solo a los consumidores les afecta el alza de precios, también los locatarios del Mercado 23 ven como sus ganancias ya no son como las de antes, pues el incremento en los precios hace que la gente ya no consuma productos con la misma frecuencia.

En el caso de los locatarios dedicados a la venta de pollo, explicaron que cada semana los proveedores aumentan el precio en dos o tres pesos, y eso ha hecho que la gente ya no consuma tanto como antes.

Como ejemplo dijeron que el precio del kilo de filete de pollo es de 140 pesos, cuando hace unas semanas estaba en 120, y se prevé que en las próximas semanas llegue hasta los 150 pesos.

Otro producto que ha incrementado recientemente es el huevo, el cual en algunos establecimientos lo venden en tres pesos la pieza.