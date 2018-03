Siempre buscamos que haya total apertura y transparencia: Gobernador

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La detención del ex coordinador de inspectores del turno vespertino del área de Comercio en la Vía Pública del municipio Benito Juárez, José Francisco “N”, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco de Nueva Generación al fungir como su operador financiero, daña la imagen de Cancún, destacó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

“Por supuesto que sí afecta la imagen de Cancún, siempre una situación como esa genera un problema de tipo político, es obvio que sí”, remarcó.

También te puede interesar: Plazas de Cancún aún no cuentan con programa de seguridad

José Francisco “N” fue detenido por elementos de la Policía Federal a finales de febrero y actualmente está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación de su relación con el crimen organizado.

Resaltó que el caso “debe investigarse, quién se involucra con el crimen organizado debe estar abierto a las investigaciones (…) y lo que hay que hacer es ser muy transparente y abrir todos los esquemas para que hayan todas las revisiones e investigaciones que se deben darse”.

El gobernador explicó que “a veces no tienes el conocimiento claro de toda la gente (que trabaja en las áreas oficiales), en particular, en el Gobierno del Estado hay más de 20 mil trabajadores, a veces no es muy fácil saber la vida exacta de todos, siempre buscamos que haya total apertura y transparencia”.

El alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, descartó que su gobierno haya dado apoyos a la Fundación CAFU, además de que el ayuntamiento no está facultado para determinar si lo que cada funcionario exprese en su declaración patrimonial es congruente o fue adquirido legalmente, pues luego de la detención del ex funcionario municipal salió a la luz que éste era propietario de al menos tres gimnasios