Cancún: Así fue el inicio de la segunda jornada de vacunación a personas de 50 a 59 años

Los módulos de vacunación instalados en el domo deportivo Toro Valenzuela y en la Región 94 volvieron a tener largas filas de personas que llegaron desde la medianoche para asegurar su vacunación.

Doña Silvia, indicó que este miércoles fue el tercer día que se forma para obtener su dosis correspondiente, la semana anterior acudió en dos ocasiones sin tener éxito, por lo que llegó de madrugada para asegurar su lugar.

“Llegué 12 y media, porque no alcanzamos el turno la vez pasada y es que no había ningún orden. Ahorita ya está mejor, más rápido, me pareció mejor, estamos muy contentos porque ya nos la van a aplicar”, dijo.