¡Adiós a las Rutas 1 y 2! Así será la nueva forma de llegar a la zona hotelera de Cancún

Una ruta única para la zona hotelera y otras de trasbordo o alimentadoras desde las regiones y colonias de Cancún, será la nueva forma en que los ciudadanos tendrán para llegar a las playas y sus centros de trabajo, misma que sustituirá a las tradicionales rutas 1 y 2.

Para lograr esto, el gobierno de Cancún busca contar con 230 camiones para establecer la ruta única que conecte a la ciudad con la zona hotelera de Cancún.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta, detalló que el proyecto establece puntos de partida (rutas de trasbordo o alimentadoras) desde las avenidas Kabah y Nichupté, así como en el punto conocido como La Rehoyada y el fraccionamiento La Joya, las cuales conectarán con la ruta única hacia la zona hotelera.

Por ello, dijo, es que las unidades que operarán la ruta única que conecta a la zona hotelera con la ciudad de Cancún cuentan con un aparato para realizar pago con tarjeta recargable por medio de una aplicación.

comentó, aunque aclaró que también se podrá pagar con dinero.

La alcaldesa reiteró que los camiones que se espera comiencen a operar en marzo, son completamente nuevos y equipados con

este último servirá para sancionar a aquellos choferes que vayan por arriba de los límites establecidos.

Ana Paty Peralta comentó que ya llegaron a Cancún las primeras cien unidades y se espera que el resto llegue de manera paulatina.

"Vienen en camino 89 camiones más y 50 se estarán sumando, porque si no, no daría para todas las rutas, porque pedí que se ampliarán las rutas para que no solamente fuera zona hotelera-Kabah".

Ayer, Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, detalló que por el momento, continúan operando las tradicionales rutas 1 y 2, mientras las autoridades estatales y municipales delinean el plan para generar las rutas alimentadoras de esta única línea de transporte hacia la zona hotelera.

Acerca del diseño del prototipo que se mostró antier en el estacionamiento de los regidores en el Palacio Municipal, Peralta de la Peña admitió que no le gustó el diseño mostrado, por lo que será cambiado.