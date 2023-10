Cancún: balean a joven en paradero de un fraccionamiento

Un hombre fue baleado en un paradero de camiones de la supermanzana 251 sobre la calle Isla San Pedro, los primeros minutos del sábado.

Minutos antes de la una de la madrugada de ayer, una persona del sexo masculino que se encontraba en el paradero de camiones en el fraccionamiento Paseos del Mar fue interceptado por un hombre que le apuntó con una pistola para quitarle su dinero y sus pertenencias, sin embargo la víctima mencionó que no tenía efectivo por lo que le disparó dejándolo lesionado a su suerte.

Los detonaciones alertaron a los vecinos quienes marcaron al 911 para solicitar el apoyo de una ambulancia, pero al no tener respuesta, el lesionado fue trasladado por sus propios medios al hospital general, en el lugar acudieron elementos de Seguridad Pública solo para tomar conocimiento de los hechos ya qué la víctima se había trasladado.

Policías de investigación de la fiscalía de homicidios acudieron hasta el hospital general donde se entrevistaron con la víctima que se identifica como Rodolfo Ricardo "P" de 26 años, quien señaló qué se encontraba esperando a su mamá en el paradero cuando intentaron asaltarlo y al no tener efectivo ni pertenencias de valor fue lesionado en el tobillo. Del responsable no se sabe nada ya que la víctima no dio referencia de cómo iba vestido su agresor.

