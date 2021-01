Cancún: Básicos de las pruebas Covid-19; ventajas y desventajas

CANCÚN, Q. Roo.- Las pruebas diagnósticas o tests Covid-19 son utilizados para detectar el virus o la respuesta inmune de las personas a la cepa SARS-CoV-2. Estas son necesarias para obtener un mejor control de los casos y la probabilidad de futuros contagios, así como en el conteo total de los ya infectados. Ante las constantes interrogantes de la población quintanarroense, sobre cuál realizarse para poder confirmar o descartar ser portador de la cepa, a continuación compartimos las particularidades de los diferentes tipos de pruebas que revelan la infección por coronavirus.

¿Cuáles tests hay para detectar el Covid-19, para qué funcionan, cuál requiero presentar en mi centro de trabajo? estas preguntas y otros puntos básicos sobre las pruebas básicas Covid-19 pretendemos aclarar a continuación.

Primero es menester puntualizar que la Covid-19 se divide en tres etapas:

Se presenta una fase de replicación viral importante, aquí se manifiestan algunos síntomas en las vías respiratorias, además de fiebre, dolor de garganta, tos, diarrea y cefalea. Aquí hay afección pulmonar, en la cual sigue habiendo replicación del virus en menor medida, además de tener neumonía que podría ser moderada. Finalmente, la última etapa es de una respuesta inflamatoria del hospedero y se tiene una inflamación severa en los pulmones y hay una alta probabilidad de muerte, sin embargo, ya no es por replicación del virus, sino por la respuesta inmune exacerbada.

Así lo detalló la doctora Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la UNAM, en la Gaceta Facultad de Medicina, emitida por la Máxima Casa de Estudios.

Para Wong Chew es importante “hablar del espectro de la enfermedad por Covid-19, y saber que podemos tener pacientes sin síntomas, que, según expertos, pueden ser entre 30 y 50 por ciento; pacientes sintomáticos leves o moderados con infección respiratoria alta, pacientes graves en donde se presenta neumonía, dificultad para respirar y requieren hospitalización, y aquellos que tienen enfermedad crítica con inflamación importante de los pulmones y afección de otros órganos, que corresponde al 5 por ciento”.

Precisamente para tener un conocimiento del panorama de la expansión del coronavirus en México, se hace uso de las pruebas rápidas Covid-19, entre ellas: la prueba molecular o PCR, la de antígenos y la de anticuerpos, descritas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en el comunicado Conceptos básicos de las pruebas para la enfermedad del coronavirus en 2019.

Prueba molecular

Conocida como prueba viral, prueba molecular, prueba de amplificación del ácido nucleico (NAAT), prueba de RT-PCR, prueba LAMP. Es tomada con el uso de un hisopo nasofaríngeo (la parte de la garganta detrás de la nariz), nasal o de la garganta (la mayoría de las pruebas), algunas son de saliva.

El resultado suele obtenerse el mismo día de la prueba, o hasta una semana, si la demanda es alta. Especialistas en la salud indican que este análisis generalmente es muy preciso y a menudo no necesita repetirse.

Ventaja: Diagnostica una infección activa de coronavirus.

Desventaja: No puede mostrar si alguna vez el paciente tuvo Covid-19 o si estuvo infectado con el virus que causa el Sars-Cov-2 en el pasado.

Prueba de antígeno

También conocida como prueba de diagnóstico. Se toma mediante un hisopo nasal o nasofaríngeo, la mayoría de las veces. Su resultado es rápido, obteniéndose entre 15 a 30 minutos.

Los resultados positivos suelen ser muy precisos, pero pueden ocurrir falsos positivos, especialmente en áreas donde muy pocas personas tienen el virus. Es posible que sea necesario confirmar los resultados negativos con una prueba molecular.

Ventaja: Diagnostica una infección activa de coronavirus.

Desventaja: Las pruebas de antígeno tienen más probabilidades de no detectar una infección activa por el Covid-19 en comparación con las pruebas moleculares. De presentarse un caso similar se debe realizar una prueba molecular si el test de antígeno muestra un resultado negativo, pero el paciente presenta síntomas de coronavirus.

Prueba de anticuerpos

También llamada prueba serológica, serología, análisis de sangre, prueba de serología. Se obtiene con una punción en el dedo o extracción de sangre en la mano. El resultado suele obtenerse el mismo día. Es menester comentar que algunas veces se necesita una segunda prueba de anticuerpos para obtener resultados precisos.

Ventaja: Muestra si el paciente ha sido infectado por el coronavirus en el pasado.

Desventaja: No puede diagnosticar el Covid-19 al momento de la prueba o mostrar que el paciente no tiene coronavirus.

Precisión de los tests Covid-19

La FDA puntualiza que ninguna prueba es siempre 100% precisa todo el tiempo. Señalando algunas variables que pueden afectar la precisión de la prueba:

Es posible que tengas el virus, pero el hisopo puede no recogerlo de tu nariz o garganta.

La muestra en el hisopo o de la mucosidad puede contaminarse accidentalmente con el virus durante la recolección o el análisis.

con el virus durante la recolección o el análisis. Es posible que el hisopo con la muestra nasal o de garganta no se mantenga a la temperatura correcta antes de que pueda analizarse.

Puede que los productos químicos utilizados para extraer el material genético del virus y hacer copias del ADN del virus no funcionen correctamente.

“No sabemos cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en el cuerpo después de una infección con el virus que causa el Sars-Cov-2. No sabemos si los anticuerpos le dan inmunidad protectora contra el virus, por lo que los resultados de una prueba serológica no deben usarse para determinar si tiene inmunidad contra el virus. La FDA advierte a los pacientes que no deben usar los resultados de ninguna prueba serológica como una indicación de que pueden dejar de tomar medidas para protegerse a sí mismos y a los demás, como dejar de distanciarse socialmente o dejar de usar máscaras”, exhortó la Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno estadounidense.

Pruebas antigénicas Covid en México

La Secretaría de Salud federal informó a través de un comunicado oficial emitido en noviembre de 2020 que las pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2, son útiles para detectar moléculas específicas de este virus, causante de Covid-19, especificando que son los tests que el gobierno realiza directamente en el punto de atención de las personas enfermas, como en consultorios médicos, centros de salud, kioscos de atención, entre otros.

“Estas pruebas son útiles en comunidades de difícil acceso a un laboratorio, y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para complementar las estrategias de vigilancia epidemiológica de la epidemia por el virus SARS-CoV-2”, acotó el documento oficial firmado por el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología federal.

“La prueba antigénica no sustituye la utilidad y uso de las pruebas moleculares (RT-PCR), más bien las complementan en el marco del monitoreo de Covid-19 y su comportamiento epidémico en México, destacando su mayor utilidad a nivel comunitario, sobre todo en la identificación oportuna y atención de brotes”, enfatizó Alomía Zegarra.

(Con información de FDA, Secretaría de Salud y Gaceta Facultad de Medicina UNAM)

