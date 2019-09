Cancún: Benito Juárez es el municipio más contaminante de Quintana Roo

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco fueron catalogados como las dos demarcaciones con mayores registros de contaminantes en la atmósfera, de acuerdo con el Programa de Gestión para Mejores la Calidad del Aire en Quintana Roo.

Según el programa, elaborado por autoridades ambientales estatales y federales, en Benito Juárez los automóviles particulares y taxis producen el 56% de partículas de óxidos de nitrógeno (N2O) a nivel estatal (10 mil 464 toneladas al año), producto de la quema de combustibles.

En tanto, Othón P. Blanco destaca por la generación 30% de las emisiones de pequeñas partículas sólidas (PM10) en la zona del ingenio azucarero (tres mil 576 toneladas anuales), derivado de la quema de bagazo.

Benito Juárez y Othón P. Blanco lideran en casi todo tipo de contaminantes

Aunque destacan, Othón P. Blanco con PM10 y Benito Juárez con N2O, ambos municipios lideran en casi todos los tipos de contaminantes.

Cancún es el principal emisor de monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno, asociados al uso del automóvil particular y de carga, y compuestos orgánicos volátiles, derivados del uso de solventes y tiners. También en gas metano y dióxido de azufre, aunque no en cantidades excedentes.

Cancún es el principal emisor de monóxido de carbono

Othón P. Blanco supera a todos en partículas de PM10 y PM2.5, pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas y hollín que se relaciona al procesamiento de caña, al igual que de carbono negro, asociado a la misma causa. También en amoniaco (NH3), pero en cantidades moderadas.

El documento refiere que diversos estudios epidemiológicos han asociado la contaminación atmosférica con una serie de efectos adversos para la salud, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiacas o respiratorias.

No obstante, indica que en Quintana Roo, no hay información suficiente para realizar una evaluación de los impactos en la salud de las personas.