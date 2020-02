Cancún: Benito Juárez y Solidaridad, unidos al paro #UnDíaSinNosotras

Las trabajadoras de los Ayuntamientos de Benito Juárez y Solidaridad que deseen participar en el paro nacional de mujeres, que se realizará el próximo 9 de marzo, podrán hacerlo sin que se les aplique alguna sanción laboral.

Con ello, ambos municipios de Quintana Roo se suman a los municipios que permitirá que sus trabajadoras no acudan a laborar para sumarse a la iniciativa #UnDíaSinNosotras, como Mérida, Yucatán; Guasave, Sinaloa; Tamaulipas, Tamaulipas, entre otros.

María Elena Lezama Espinosa, presidente municipal, indicó que esta es una muestra del apoyo incondicional del gobierno municipal a este movimiento que busca eliminar la violencia de género.

“Estoy definiendo lo que voy a hacer ese día, pero apoyo de manera incondicional ese movimiento y, si alguien no va, por supuesto que no se le va a descontar el día”.

Señaló que cuando muere una mujer, la sociedad olvida el caso, no así sus familiares, por lo que consideró que “el objetivo del paro es hacer valer esas ausencias, porque la ausencia en una casa a lo mejor ya no se permea en una colonia o en la ciudad, pero si todas estamos ausentes, si hay muchas, entonces podremos hacer valer esas ausencias que ya no tienen voz”.

La alcaldesa reconoció que “nos están ganando las estadísticas de la violencia”, y pidió la colaboración de toda la sociedad para reducir los índices de violencia.

Por su parte, Laura Beristáin Navarrete, presidente municipal de Solidaridad, también ratificó que las trabajadoras de esa demarcación podrán sumarse a esta jornada de protesta contra la violencia de género que sufre las mujeres en el país.

“Como mujer y como gobernante me solidarizo con las mujeres que laboran en este Ayuntamiento y decidan sumarse a la iniciativa ‘Un día sin mujeres’; pueden tomarse el día para defender este derecho (a la vida)”.

Consideró que la sociedad no puede ser omisa ante la violencia de género y los feminicidios que se han cometido en el país.

Ambas presidentes municipales pidieron un trabajo conjunto con gobiernos y sociedad para detener las agresiones contra las mujeres.