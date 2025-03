La Dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez emitió la convocatoria para contratar a 10 guardavidas temporales para las vacaciones de Semana Santa.

Antonio Riveroll Ribbon, director de Protección Civil municipal, comentó que el objetivo es reforzar la plantilla de los 36 guardavidas para este periodo vacacional que cuentan las autoridades.

"Estamos buscando el incremento en la menos diez guardavidas más. Actualmente tenemos 23, más los 13 de bomberos, ya son 36, por lo que esperamos tener 46".

El funcionario explicó que los guardavidas serán distribuidos en las 11 playas públicas del municipio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los bañistas.

Cancún: buscan contratar más guardavidas para Semana Santa

"Estos diez guardavidas serán contratados solo por un mes, solo para la temporada vacacional, que es de los días más fuertes que tenemos", comentó, para añadir que para estas plazas se ofrece un salario de 18 mil pesos al mes, así como entrega de vales.

Riveroll Ribbon subrayó que los guardavidas solo podrán ser desplegados en las 11 playas públicas, por lo que recomendó a los bañistas no acudir a sitios que no forman parte de estas áreas delimitadas, pues es riesgoso.

"La gente a veces van a lugares o zonas donde no hay gente, donde ven que hay menos población y dónde no hay guardavidas, porque no son playas públicas. La recomendación es no ir, porque no hay guardavidas y hay corrientes de retorno, es mar abierto y puede ocasionar una desgracia".

Los sitios más comunes a dónde va la gente es Punta Piedra, Nizuc, San Miguelito, entre otras que no tienen guardavidas al no ser playas públicas, por lo que de ocurrir alguna emergencia, no podrán ser atendidos por el personal de la Dirección de Protección Civil, advirtió.

Asimismo, comentó que durante el fin de semana pasado que se registró un “puente” y, por ello, un incremento en el número de personas en las playas, no se registró ningún salvamiento, ni mucho menos alguna persona fallecida en el mar, por lo que confió en extender esta racha a las vacaciones de Semana Santa.