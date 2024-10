Cancún: Caen inversiones por incertidumbre generada por reforma judicial

La pausa de inversiones en Quintana Roo por la incertidumbre generada tras la reforma judicial ya alcanza los 200 millones de dólares, de acuerdo con la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), delegación Quintana Roo.

Héctor Alfredo Correa Ávila, vicepresidente técnico de la Anefac, comentó que empresarios le han comentado que han detenido inversiones de alrededor de 200 millones de dólares por esta reforma.

“Muchos inversionistas dicen que no les quedan claras las reglas del juego (...) Para que tengas una idea, potenciales clientes míos que tienen frenada su intento de inversión andan por 200 millones de dólares para Quintana Roo. No estoy diciendo que no lo hagan, a lo mejor se convencen”.