Captan en video a mujer amenazando e insultando a menor en Jardines del Sur de Cancún.

Un video viral deja en evidencia a una mujer que, sin mayor reparo, agredió verbalmente y amenazó a un menor de edad en Jardines del Sur, de Cancún; hecho que, además, terminó en agresiones físicas porque alegaba que su hijo había sido agredido por el chico miembro de la familia a la cual confrontó.

De acuerdo con información de testigos, todo comenzó cuando unos niños estaban jugando y uno de ellos, al que llamaremos “Juan”, tomó agua de la botella de otro menor, al que nombraremos “José”, de 10 años de edad.

Esto provocó que Juan arrebatara la botella de agua de José, con lo que comenzó una agresión verbal entre ambos. Sin embargo, la madre del segundo fue testigo del hecho y entre gritos y aspavientos, correteó al primero hasta su casa dentro de Jardines del Sur.

Ahí, la alterada señora tocó a la puerta y sin controlar su ira, lanzó insultos, amenazas y mentadas en demanda de hablar con los padres de José.

Sin embargo, en la casa únicamente estaba el hermano de 16 años de éste, mismo que ante la agresiva actitud de la señora, grabó la conversación en la que se pueden escuchar frases como:

“… esa es la puta educación que les dan tus papás”

“… cállate pinche mocoso maricón… “

“… no me importa cómo estés hablando… me cierras la puerta y le hablo a la policía…”

“… voy a esperar aquí a que vengan tus papás…”