Este próximo 27 de marzo se celebra alrededor del globo el Día Mundial del Teatro y en Cancún no podía faltar la fiesta que enaltece este arte, es así como el colectivo Movimiento Artístico Cancún con el apoyo del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez ha preparado un nutrido programa que presentarán en el emblemático Parque de las Palapas.

Las dos ediciones pasadas de este festejo organizado por el Movimiento Artístico Cancún se vivieron de manera virtual, es por eso que ahora que vuelven a tomar el escenario del emblemático Parque de las Palapas, la fiesta será de jubilo y en grande, con cinco horas de montajes como Platero y yo con la actriz Mariath Pons, un show de poesía acompañado por la guitarra del maestro Arnaldo Freire, los increíbles cuentos y su espectáculo clown del gran Daniel Gallo o bien el montaje musical de la película Coco a cargo del grupo Camaleones Teatro, dirigido por Luis Miguel Cabeera y el cuerpo de ballet del Colegio Natkán, entre música de cantantes y músicos locales.

Participan también en el programa las compañías de teatro Arte de Cancún, Cuatro Elementos, Lunares Teatro con los bellos títeres de Araceli Pszemiarower, la compañía de teatro de la Fundación Oasis, actores como Paris Gasca con un cuento, bailes de abelly Dance y música a cargo de talentos como Sofía Meneses, Willie Funk, Jessica Rubí, Carlos Mena y muchos más, todos ellos reunidos con un solo propósito, celebrar el Día Mundial del Teatro.

En Cancún todos hacen fiesta

Además de las actividades del Parque de las Palapas, el Teatro 8 de octubre arrancará sus festejos desde las 3 de la tarde con cuatro obras entre las que se incluye Drácula Gay de Luis Miguel Cabrera, Dogma de Héctor.Izaguirre, Pero no me pegan de Claudia Hidalgo y Fosse by CIAE.

Por otro lado la Casa de Cultura Cancún en mancuerna con la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura - INBAL, llevará a cabo la decimo cuarta edición del Gran Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes con la puesta El Bardo, una obra para tiempos emergentes, a cargo de la compañía Creares escénicas.