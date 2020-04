Cancún, centro turístico único en el mundo, cumple 50 años rodeado de Covid-19

"Cancún tiene una historia extraordinaria", dice Fernando Martí Brito, cronista de la ciudad, cuando empieza a hablar sobre las etapas que han marcado a este centro de primer mundo que, en medio de la pandemia por el Covid-19, conmemora hoy sus primeros 50 años de existencia.

Este lunes, la ciudad cumple medio siglo como el destino turístico más importante de México, hoy también hogar de cientos de miles de personas que, desde todos los rincones del mundo, empacaron sus maletas con dirección a esta tierra en busca de nuevas oportunidades.

También te puede interesar: Bacalar: Piden extremar medidas sanitarias a ciudadanos por COVID-19

Cancún es singular en muchos aspectos, dice el historiador, empezando por su conformación.

Se trata del primer Centro Integralmente Planeado del país, bajo un modelo de ciudad turística único en el mundo.

En 1968 los técnicos del Banco de México voltearon los ojos hacia el Caribe Mexicano, luego de una búsqueda liderada por Enrique Savignac por el litoral de México para desarrollar zonas con potencial turístico. Pero hubo algo que llamó la atención: una lengüeta de tierra con forma de siete, técnicamente una isla: la zona hotelera de Cancún, cuya calidad de arena, playas y belleza natural impresionó a los altos directivos, describe Martí Brito en su libro "Los Buscadores de Playas", editado en 1985.

"Fue el primer destino turístico integralmente planeado de todo el mundo. Aparte de Cancún jamás se había planeado una ciudad turística en ninguna parte, las ciudades se habían hecho turísticas porque tenían esa vocación, no porque fueran planeadas, y eso fue mérito del Banco de México", explica.

Otra de las singularidades de Cancún es que se construyó prácticamente de cero, en un territorio donde solo habitaban Emiliano Maldonado y su familia, apartados de la civilización más cercana entonces: Puerto Juárez, una subdelegación de Isla Mujeres que apenas superaba los 100 habitantes.

A partir de la aprobación del proyecto por parte del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, la elaboración del plan maestro, fundación y desarrollo estuvo a cargo de personajes que hoy tienen un lugar en la historia de esta urbe: los arquitectos Enrique Savignac, Agustín Landa y Javier Solórzano; el abogado Carlos Nader y el economista Rubén Saldívar, encargados de adquirir los terrenos; Javier Rojo Gómez, gobernador del entonces territorio federal de Quintana Roo; Sigfrido Paz Paredes, director de Infratur; entre muchos otros fundadores.

"Todo lo que llegó a Cancún vino de fuera, se formó como una ciudad de migrantes, en donde no había nativos".

Una de las cualidades principales que tiene Cancún ha sido su crecimiento exponencial. El historiador de la ciudad lo compara con el de otras grandes urbes del país: "Ninguna ciudad en México creció de cero a un millón de habitantes. La Ciudad de México tardó más de 600 años en llegar a esa cifra ", señala.

Los momentos que han marcado la historia

Para el cronista de Cancún, el primer momento histórico es el proceso de fundación de la ciudad, de 1970 a 1976.

Durante ese periodo, personal de Infratur acondiciona la isla para albergar a los hoteles que serían construidos. Se construye el Casco Urbano, hoy conocido como la zona fundacional y se habilita el primer Aeropuerto.

Otro parteaguas en la historia de Cancún, cuenta, tiene lugar en la década de los ochenta. Entre 1984 y 1990 un mecanismo financiero implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reducir la presión de la deuda externa, conocido como Swaps, incentivó en gran medida la inversión en Cancún.

"Hasta 1985 Cancún tenía como seis mil cuartos de hotel, eso quiere decir que se habían inaugurado como 350 por año desde sus inicios. A partir de 1985 esta cantidad se dispara por los Swaps y en los próximos cinco años se construyen 12 mil cuartos de hotel, llegando a 18 mil", contó en entrevista con Novedades.

A partir de ahí, Cancún se convierte en el centro turístico más importante de México, superando a la joya de la corona: Acapulco.

Otros dos momentos significativos en la historia de Cancún han sido los dos huracanes que han devastado la ciudad: Gilberto y Wilma, en 1988 y 2005, respectivamente.

Asimismo, indicó que es importante no olvidar las crisis que ha afrontado: un boicot con la comunidad israelita en 1987; la crisis por la caída de las Torres Gemelas, en 2001; la derivada por la Influenza H1N1, cuyo epicentro fue México, y una de las más abruptas económicamente hablando: la crisis que actualmente afronta por la pandemia mundial por el Covid-19.

"Este sin duda ha sido el momento de crisis sanitaria y económica más complicado para la ciudad. ¿Qué va a suceder? pues todavía hay que ser muy cautelosos en ese pronóstico, pero lo que sí se puede decir es que Cancún ya superó varias crisis", agregó.

Lo "cancunense"

Cancún es una de las ciudades más jóvenes del país. La mayoría de sus habitantes no nació aquí, y si así fue, seguramente sus padres no. La identidad de Cancún y sus habitantes está dispersa entre una gran variedad de costumbres y tradiciones traídas de otras regiones del país y una gran influencia extranjera.

Sin embargo, para Fernando Martí es "absurda" la identidad que se pretende instaurar, de modo que se diferencie a lo que es ser "cancunense". Incluso, alega que esa búsqueda de una identidad propia de Cancún es contraria a la vocación de la ciudad: abierta siempre para todos.

"Yo digo que la identidad no nos hace falta, o nos hace menos falta que la ventaja que nos da no tenerla. Cuando tú tienes una identidad, lo que se dice es que uno tiene una categoría diferente a los otros. En Cancún no hay otros, aquí todos somos lo mismo, todos venimos de fuera", dijo.

Refirió que en México miles de personas han decidido vivir en Cancún, básicamente por la oferta de empleos. Si bien hay habitantes que abogan por que ya no se siga poblando, el historiador aseveró que Cancún debe seguir siendo fiel a sus orígenes, con una política de puertas abiertas.

Los vicios ambientales

Cuando se acondicionó la zona hotelera de Cancún, se realizaron muchos trabajos que hoy en día serían penados por cualquier autoridad ambiental: rellenos, tala de manglar, construcción sobre dunas costeras, dragado de arena.

"No se cuidaron los parámetros ecologistas vigentes hoy en día, porque en esa época no existían", dijo.

El acelerado crecimiento de Cancún, tanto de la zona hotelera como urbana ha traído consigo una serie de consecuencias ambientales que hoy ponen en entredicho los recursos naturales que, justamente, son el principal atractivo para los más de 14 millones de turistas que anualmente llegan a este destino.

"La preocupación por el medio ambiente se fue dando a la par del crecimiento, pero esos vicios de origen nos han cobrado la factura, los huracanes han destruido nuestras playas porque no hubo duna que las protegiera", subraya.

Otra de las malas prácticas, hecha esa sí con conocimiento de causa, asevera Martí, fue la sobredensificación de la zona hotelera de Cancún, que hoy en día ya duplica la capacidad de carga escrita originalmente en el Plan Maestro, que era de 22 mil cuartos de hotel.

Los retos para el futuro

"Es imposible saber lo que sucederá en Cancún en los próximos 50 años o en los próximos tres, se necesitaría tener una bola de cristal", respondió ante la pregunta sobre cómo visualiza el futuro de la ciudad.

Fernando Martí sostiene que Cancún es una ciudad cambiante, compleja e impredecible, donde día a día surgen nuevos retos que superar.

"Llevo 30 años asistiendo a reuniones en donde se habla sobre las vulnerabilidades de Cancún, las situaciones que lo ponen en riesgo, y nunca en esos 30 años escuché que se hablara de una pandemia", dijo, ante la crisis sanitaria que hoy mantiene a la zona hotelera con niveles históricos de ocupación, por debajo del 3 por ciento.

"Estos 50 años nos dan la oportunidad de hacer una reflexión, nadie pensó que Cancún fuera ser tan grande en tan poco tiempo", concluye mientras habla de los planes que se tenían para conmemorar el aniversario de la joya del Caribe con bombo y platillo, truncados por la propagación mundial del coronavirus.