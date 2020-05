Cancún: chofer y despachador de Autocar fallecen a causa de la pandemia

La empresa concesionaria de transporte público en el municipio de Benito Juárez, Autocar; reportó dos fallecidos por Covid-19 - un despachador y chofer- además de 15 trabajadores que han sido enviados a clínicas por presentar síntomas similares a esta enfermedad.

Santiago Carrillo Sánchez, directivo de la empresa, señaló que ambos fallecimientos se dieron al principio de la pandemia. En tanto, aquellos que fueron enviados a revisión médica (entre operadores y administrativos), 12 ya se han recuperado.