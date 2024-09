Colombianos encabezan las inadmisiones por irregularidades, señala INM en Cancún

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que son los colombianos, los que tienen mayor número de inadmisiones, debido a que durante un fin de semana alcanzan hasta 400 casos, derivado de que han detectado que muchos han sido víctimas del crimen organizado.

Héctor Martínez, director de las oficinas de migración del Instituto Nacional de Migración, en su visita por Cancún, detalló que no pasan los filtros, al detectar que la dirección del hotel no existe, no conocen los motivos del viaje , o no cumplen con los recursos económicos, lo que lleva a retornar a estos viajeros.

Dijo que han detectado que llegan a la ciudad para trabajar como prestamistas de gota a gota, además se les ha reportado a personas de esta nacionalidad en casos de tráfico de mujeres.

“Es la nacionalidad que más utilizan los criminales para sus negocios, y que tenemos identificados, por ello cuando ellos llegan al país, se les solicita una serie de los que se ha denominado ‘check list’ y la mayoría no cumplen con la documentación”, explicó.

Asimismo, entre motivos del INM para no permitir la entrada, están el no tener una dirección real del hotel en el que según se quedarán, además de no contar con una invitación y su plan de viaje, dan datos erróneos de sitios turísticos o que desean conocer, lo que deja una evidencia de que están ingresando para estar de forma irregular en el país.

Cancún: Colombianos encabeza las inadmisiones por irregularidades, señala INM / (Foto: SIPSE)

¿Qué pasa si son inadmitidos?

Explicó que una vez que una vez que son inadmitidos, la aerolínea es la que tiene que retomarlo al punto de origen, y se mantienen en las estancias habilitadas, donde se debe dar alimentación y facilidades de comunicación, además de informar al consulado la situación.

“Por ley, es la aerolínea la que debe retomar al pasajero, el problema es que no siempre se tiene un vuelo pronto, que hace que se tenga que esperar e incluso a la empresa aeronáutica se le multa por estos casos”, explicó.

El sector turístico mantiene quejas por las inadmisiones, debido a que está afectando la llegada de dicho mercado, considerado de los principales emisores de visitantes extranjeros a nivel Latinoamérica.