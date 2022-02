Cancún: Colonia Nora Quintana va por escrituración

Autoridades del municipio de Benito Juárez y estatales buscan que el Registro Público de la Propiedad rectifique la inscripción para comenzar con el proceso de regularizar la propiedad de los predios ubicados en la colonia Nora Quintana, en la supermanzana 93.

Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento, explicó que esta situación se originó debido a un conflicto legal de casi 30 años que ha ocasionado que decenas de familias aún no tengan certeza jurídica de sus predios.

Detalló que el problema se originó, en primera instancia, luego de que estos predios fueron invadidos por parte de un grupo de la Confederación de Trabajadores de México, lo que ocasionó un juicio en el que la primera sentencia fue a favor de un particular que realizó una transmisión a dicha organización.

“Sin embargo, existe una apelación posterior en la que se establece que no es toda la colonia, sino solamente una parte, un lote. Es decir, hay un ‘error’ legal, pues no se inscribió una sentencia del Toca de un juicio de hace más de una década en el que se determina que la colonia Nora Quintana es propiedad de la empresa propietaria original y no del organismo sindical”, explicó.