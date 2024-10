Comerciantes de El Crucero dejan sin banquetas a los peatones en Cancún

Con la próxima llegada de la temporada de festividades, como Día de Muertos, 12 de Diciembre y Navidad, se incrementó de forma considerable el número de comerciantes y ambulantes (muchos de ellos sin permiso) en la zona de El Crucero.

Esta situación llega al punto que los comerciantes invaden con sus mercancías el área de banquetas, formando "túneles" con los toldos, en lo que apenas puede caminar el peatón.

El director de Comercio y Servicios en la Vía Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jesús Alberto Ayuso Magaña, indicó que en el mercado El Parián son 69 locatarios formales, los cuáles, ante la cercanía de las diversas festividades de fin de año, tienen derecho a sacar los productos, bienes o mercancías, para exhibición y venta.

"Pero esto no significa que lo pueden hacer siempre, ya que tienen que obtener un permiso previo con autoridades del Ayuntamiento",

aseguró.

Sin embargo, el problema no son los locatarios del mercado, sino de los más de cien negocios que se ubican en la avenida José López Portillo, desde el parque de El Crucero (Nuevos Horizontes) hasta la avenida Torcasita.

Estos comercios invaden las banquetas con artículos como ventiladores, estufas, ropa, zapatos, entre otros. Además, colocan lonas que impiden el libre tránsito peatonal.

El funcionario municipal reconoció que no todos cuentan con permiso, y aunque es algo cíclico por las temporadas fuertes de ventas de productos de temporada, sí se tienen que regular: