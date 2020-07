Cancún: Comienza rezago de recursos federales para Quintana Roo

Aunque en los primeros tres meses el gobierno federal se mantuvo al corriente con las transferencias federales a Quintana Roo, en mayo se registró ya un rezago económico de 75 millones de pesos.

Según datos del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, hasta el mes de mayo, la federación tenía presupuestado transferir cinco mil 818.1 millones de pesos por concepto de Participaciones (Ramo 28), de los cuales únicamente se pagaron cinco mil 743.7 millones de pesos.

Si bien el rezago en los recursos del Ramo 28 representa apenas el 1.3 por ciento, durante 2019 este faltante fue creciendo hasta cerrar el año con un vacío superior a los mil millones, al entregar solo 11 mil 734 millones de los 12 mil 806 millones de pesos calendarizados.

Los ingresos del Ramo General 28 son los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Se compone del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Estos fondos no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales, como obras, mantenimiento, material, servicios, etc. Su carácter principal es resarcitorio.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para este año se tiene programado entregar a la entidad un monto de 13 mil 432.4 millones de pesos por concepto de participaciones.

Las participaciones federales representan el 38 por ciento del Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020, que es de 35 mil 192 millones de pesos.