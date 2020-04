Cancún: Covid-19 ataca a tres médicos y cinco enfermeros del Hospital General

Un doctor especialista del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” arrojó positivo a la prueba de Covid-19, mientras que otros siete trabajadores (dos médicos y cinco enfermeros) presentan síntomas de contagio.

De acuerdo con fuentes internas, el médico contagiado se detectó aproximadamente hace cinco días, tiempo en que dejó de atender el área, al igual que los otros trabajadores, quienes se encuentran en aislamiento en sus hogares y quienes no sólo prestaban servicios en el Hospital General, sino también en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A pesar de que se buscó a las autoridades de la Secretaría de Salud, que encabeza Alejandra Aguirre Crespo, para conocer más detalles, no hubo ningún tipo de respuesta.

Ante la situación del contagio, los colaboradores (quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias) insistieron que es necesario que las autoridades les entreguen el material de protección para la atención de los casos positivos, y así evitar brotes intrahospitalarios.

“Alguien que abrió la bodega vio que hay cajas y cajas de material, caretas y trajes de protección, sobra y basta para darles a todo el personal y mientras nosotros viendo qué podemos hacer para no contagiarnos, eso es algo indignante, no se vale, porque ya hay quienes se están enfermando, pese a que la gente está donando para que no pase”, dijo.

A esta petición se sumó el personal de intendencia del nosocomio, que afirma que no han recibido material de protección por parte de la administración, pese a que son los encargados de mantener limpias y desinfectadas tanto las áreas de espera, como el área de hospitalización designada para los pacientes de Covid-19.

“Están dando cubrebocas a médicos y enfermeras, pero al final los que entran a la limpieza y desinfección de cada espacio, incluso trabajando toda la noche, somos nosotros”, indicó uno de los trabajadores.

Al respecto de cómo se va a distribuir el material que ha sido donado por asociaciones, gobierno y ciudadanía, dijeron que se les informó de un acuerdo para incluir a representantes de los trabajadores en el comité que designa el uso de estos insumos, para asegurarse que lleguen hasta las manos de quienes lo necesitan.

“Tienen un mes de atraso con protocolos y estructura, al principio no contaban con material adecuado y ahora lo tienen, pero está contado. Lo malo es que muchos hospitales ya llenaron para los casos de Covid-19”, opinaron los trabajadores del hospital.