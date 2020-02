Cancún: Denuncian alumnas a dos maestros de 'Bachilleres 2' por acoso sexual

CANCÚN.- A través de redes sociales, dos profesores del Colegio de Bachilleres Plantes 2 de Cancún fueron señalados por alumnas de acosarlas sexualmente.

Uno de ellos es Marcos N, a quien una egresada señaló de haberla acosado sexualmente y de molestarla en mensajes privados.

“Me fui a quejar con la Lic María José que no hizo nada y le dije que él había subido hasta 3 puntos a varias chavas de mi salón (algunas dejaron en blanco el examen) y le di nombres, no me hizo caso. El profesor me decía de cosas en el salón y en Messenger, así como a otras amigas. Perdí un año de uni porque yo no me dejé y no permití de más” (sic), señala una publicación subida hace unos días.

El caso salió a la luz a raíz de que el plantel anunció su respaldo al movimiento convocado para el 9 de marzo de “un día sin mujeres”, a lo que algunos usuarios reclamaron el supuesto hecho de que no atendido denuncias relacionados con presuntos de acosa hacia las estudiantes.

“YA VI QUE SE UNIERON AL PARO DEL 9 DE MARZO, como escuela me gustaría que tengan tantita coherencia, varias chicas lo han reportado desde hace años, esto no es de “ahora” y no han hecho nada con la excusa de que son profesores sindicalizados y no se les puede tocar pero ellos si nos pueden tocar a nosotras. Bastante presumen de su prestigio como escuela, aquí está su prestigio”, remató la publicación.

A través de sus redes sociales, el Colegio de Bachilleres plantel 2 de Cancún, anunció la suspensión de dos profesores señalados y que se están haciendo las investigaciones para aplicar las medidas administrativas y legales.

“Reprobamos este tipo de comportamiento que atenta contra la integridad de los estudiantes y denigra el prestigio de esta institución, por tanto, se actuará en consecuencia”, señala el circular.