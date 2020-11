El IMSS en Quintana Roo enfrenta una denuncia penal en contra del director del Hospital General Regional (HGR) No. 17, por la muerte de Mario N, quien estuvo hospitalizado cuatro meses y que falleció hace unos días.

Alicia Salgado, familiar del paciente, señaló que se promovieron varios recursos ante diferentes instancias, para exigir el traslado del señor a una unidad especializada, ya que la del IMSS no contaba con el personal e insumos médicos para su atención.

“Tuve que llevar a una notaria pública que diera fe de los hechos sobre que en ese hospital no había personal médico en el turno nocturno para mi papá, ni para nadie en medicina interna del tercer piso, y cuando alguien se ponía muy grave, a veces sacaban a alguno de terapia intensiva”, dijo.

El primer recurso resuelto a su favor fue el 575/2020 interpuesto en el Juzgado Tercero de Distrito del estado de Quintana Roo, que el 25 de octubre ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizar el traslado a un hospital de mayor especialidad para la atención del afectado.

Sin embargo, la denunciante indicó que el personal médico y del área jurídica negaron la petición del juez, bajo justificación del delicado estado de Mario N, quien fue ingresado el 12 de julio al Hospital General de Zona número 3 del IMSS y, posteriormente, trasladado al número 17.

“Presente quejas en el Órgano Interno de Control del instituto (...) la queja 193/2020 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo de Distrito y también tenemos la queja 215/2020 que salió en los mismos términos de que fuera trasladado”, dijo.

A estas se sumó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el director Moisés N y el equipo médico por presunta negligencia médica porque le negaron el traslado a otro centro médico.

(Foto: Harold Alcocer)

IMSS Quintana Roo responde a la demanda por presunta negligencia

Con relación a una denuncia sobre presunta mala atención a un paciente con Covid-19 en el Hospital General Regional (HGR) No. 17, la Oficina de Representación Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer su versión del caso.

Por medio de un comunicado de prensa informó que el IMSS en Quintana Roo lamenta el sensible fallecimiento del paciente Mario S., acaecido el miércoles 18 de noviembre en el Hospital General Regional No. 17, mismo que estuvo hospitalizado durante 54 días.

Aclara que en todo momento se le otorgó y garantizó la atención médica multidisciplinaria que el paciente requirió, así como las atenciones de diversos especialistas, por padecer múltiples patologías.

Se le ofreció ingresar al paciente al área de Unidad de Cuidado Intensivos de Adultos, para lo que se requiere autorización de algún familiar, quienes rechazaron la propuesta.

Es importante mencionar que el HGR No. 17 cuenta con todo lo necesario para brindar toda la atención médica requerida, por lo que no hubo la necesidad de algún traslado a un hospital de Tercer Nivel de Atención, aunado a que su condición de salud no lo permitía.

Sobre el juicio de amparo interpuesto por el quejoso ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se informa que se han acatado todas y cada una de las resoluciones emitidas por la citada autoridad, cita el boletín.

Es importante señalar que mediante acuerdo emitido por el juzgado y acorde a lo informado a ese Tribunal mediante opinión técnica-médica colegiada de los médicos tratantes, éste determinó que el paciente citado no estuvo en condiciones de ser trasladado a ningún hospital por ser de alto riesgo, con altas probabilidades de complicaciones, incluso muerte al realizarlo.