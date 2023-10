Cancún: Descarta afectaciones en el turismo por conflicto en Israel

El sector hotelero se encuentra realizando un análisis de turistas provenientes de Israel que pudieran estar varados luego del conflicto que se presenta, aunque hasta ahora no han reportado afectaciones.

Tony Chávez, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, explicó que están atentos con las autoridades, sin embargo, la mayoría de los viajeros de esta nacionalidad vienen de Estados Unidos, es por ello que se descartan afectaciones mayores.

“Estamos en el análisis de los que están y algunos de ellos incluso no solo no viven en Israel por lo que esto no afectaría para el retorno, aunque estamos al pendiente de la situación”, explicó.