El cuerpo sin vida de un argentino que radicaba en México desde hace 10 años fue encontrado enterrado en el jardín de una casa de Cancún.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGQROO)confirmó el suceso y abrió una carpeta de investigación por el hallazgo del cuerpo desnudo de Daniel Cipolat, el cual fue enterrado ilegalmente en un jardín, -aparentemente por su pareja sentimental-.

De acuerdo con datos preliminares, la casa es propiedad de Linda Uribe, secretaria de Cipolat con quien mantenía una relación; actualmente está prófuga.

La FGE confirmó que el personal de la representación social practicó un cateo a la vivienda y se recuperó el cuerpo.

Añadieron que peritos especializados realizarán los estudios forenses para determinar las causas del fallecimiento.

Daniel Cipolat se dedicaba a dar conferencia sobre asuntos cósmicos y era conocido por su apodo de “Dandelion” (Diente de León), quien hace un mes a través de su Instagram contó que tenía coronavirus.

“Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación”, escribió Cipolat.

Con la desaparición del cuerpo, las sospechas sobre un posible asesinato han crecido.

Nicolás, hijo de Cipolat del primer matrimonio, que vive en la Ciudad de México se contactó con Linda Uribe para saber lo que había ocurrido con su padre, buscar el cuerpo y poner todo en conocimiento a autoridades argentinas.