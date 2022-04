¿Te dejó con mano alzada? Así sabrás si un taxi de Cancún está trabajando

Pocas cosas son más frustrantes que un taxi de Cancún que te deja con la mano alzada porque no está en servicio. Aunque parezca increíble, hay cuatro formas con las que se puede evitar que el taxista te deje “en visto”… aunque no todos los choferes las aplican.

Los taxistas de Cancún incumplen con las medidas oficiales establecidas por el sindicato, complicando para los usuarios saber una unidad se encuentra o no fuera de servicio.

Los conductores no suelen usar todos los señalamientos oficiales para indicar que no se encuentran dando servicio, siendo lo más frecuente ignorar cuando el pasajero levanta su mano.

De acuerdo con las medidas del sindicato “Andrés Quintana Roo”, referentes a la calidad del servicio, los choferes pueden usar alguno de los siguientes señalamientos para indicar que no están disponibles:

Sin embargo, además no emplear estas medidas, para la mayoría de los usuarios también es un tema prácticamente desconocido. Lo único que ven es que el taxi va sin pasajero.

Para Felipe Loria Romero, uno de los taxistas de la ciudad, estas medidas son conocidas por los conductores de taxis, pero reconoce que no todos lo aplican, además de que no todos los usuarios están familiarizados.

“Normalmente los compañeros que están por terminar su jornada se quitan el uniforme para indicar que ya no están dando servicio, o también hay pocos que usan el recurso de la franela roja en el copete de los autos, pero luego los pasajeros que recibimos reclaman que no entienden estas señales, o que no todos las usan”.