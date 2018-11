¿Fan de Siddhartha? Ya están a la venta sus boletos en Cancún

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El próximo 19 de diciembre, el ex baterista de Zoe, Jorge Siddhartha González Ibarra, se presentará en Cancún, en un restaurante Mora Mora, ubicado en avenida Palenque.

Los asistentes podrán disfrutar de sus éxitos como: 'Náufrago', 'Tarde', 'Ecos de miel', 'A la distancia', 'Tus pupilas', 'Ser parte' 'El Poema y la caja', 'Infinitos' 'Nunca es nunca', entre otros temas.

También te puede interesar: Alex Lora dará un concierto en un cenote de Playa del Carmen

Los boletos ya están a la venta en la página www.tusboletos.mx, el cupo es limitado y solo podrán ser adquiridos por personas mayores de edad.

Los precios son los siguientes: VIP + M&G $ 830 // General $ 560 (Más cargos por servicio.)

Su trayectoria

Siddhartha es uno de los artistas más prometedores de la escena musical en México, ha ganado el premio Indie-o Music Award en la categoría "Mejor Álbum de Rock Solista”, además de ser nominado al Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum de rock vocal”, junto a Andrés Calamaro y Chetes.

De acuerdo con su página oficial, "Únicos" es el cuarto disco de Siddhartha, incluye los sencillos “Tarde”, “El chico”. Debutando en los primeros lugares de las principales tiendas del país: Top 10 de éxitos en Mixup, No. 3 en el Chart General de iTunes, No. 1 en el Chart Alternativo y No. 1 en el Chart Alternativo Español.

Este álbum fue grabado en las ciudades de Nueva York y Guadalajara, mezclado por Noah Shain en Los Ángeles y masterizado por Chab Mastering en París.