Miguel Torruco miente a AMLO sobre oficinas de Sectur en Chetumal: Simón Levy

“Cuando Miguel Torruco me obligó a ser parte de una mentira, yéndome a unas oficinas en Chetumal que no existían y mentirle al Presidente López Obrador. Le dije Good bye, conmigo no cuentas”. Así denunció Simón Levy un presunto desempeño irregular del actual titular de la Secretaria de Turismo y de cuyos actos el joven funcionario se apartó por “dignidad” e “integridad”.

Levy hizo estas revelaciones para descalificar la coartada de Emilio Lozoya frente al juez de control que le vinculó a proceso el 28 de julio en la carpeta administrativa que se le sigue por el caso Agronitrogenados.

El ex director de Pemex se declaró inocente, pues fue “intimidado, presionado e instrumentalizado” en la trama de sobornos que apunta también al ex presidente Enrique Peña Nieto y su canciller y secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Para Levy, esa justificación no es válida para un servidor público. Y ejemplificó:

“Por ejemplo cuando a mi Miguel Torruco @Torrucoturismo me prohibió meterme con los hoteleros por las playas privadas y me obligó a callarme de manera ilegal, le renuncié de inmediato. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres”, afirmó el ex funcionario federal.

En un mensaje a jóvenes y futuros servidores públicos, dijo que nunca deben traicionar sus principios ni tener miedo a perder un puesto. “Los puestos se recuperan, la dignidad y verse de frente al espejo todos los días, no”, remató.

Simón Levy Dabbah, ex subsecretario de turismo fue de los primeros en dejar un cargo federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso de descentralización de la Secretaría de Turismo Federal, que hasta la fecha no ha concluido.

Él y otro grupo de funcionarios federales fueron transferidos a la Ciudad de Chetumal, en una pequeña oficina habilitada en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones, con la promesa de mejores condiciones.

Una de las opciones es el Museo al Mestizaje, mejor conocido como la Mega Escultura, que recientemente, el propio Miguel Torruco confirmó que no se ha firmado el convenio para que se puedan establecer ahí las oficinas de la dependencia federal.