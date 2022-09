Cancún exige justicia a 8 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Activistas de Cancún acusaron a las autoridades de omisiones y demás prácticas que han ocasionado que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumpla hoy ocho años de impunidad.

Uno de ellos, José Pech, señaló que las protestas que se han realizado a partir de la desaparición de los jóvenes normalistas, sea una reacción normal a la falta de castigo de los responsables.

"No es posible que a estas alturas, los verdaderos responsables no hayan sido apresados. Los responsables directos como Enrique Peña Nieto, como Zerón de Lucio y como tantas otras personas que participaron en esta desaparición".

Señaló que la desaparición de los normalistas (que buscaban acudir a una protesta en la Ciudad de México) se suma a otros episodios en los que ha habido impunidad y nulo castigo a los responsables, como el 68 en Tlatelolco, como San Fernando y Tlatlaya, entre otros, que se han caracterizado por no hacer justicia.

"Hay tanta impunidad en nuestro país que siguen las desapariciones. En nuestro estado, también hay desapariciones, también hay madres y padres buscando a sus hijos, porque la autoridad no actúa se mantiene apática".

Pech señaló que no basta con que el gobierno reconozca que fue un delito de Estado, si no hay justicia para los responsables de este delito.

Por su parte, Romana Rivera Ramírez, representante del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, subrayó que el vínculo que se da entre el colectivo y los activistas de los 43 de Ayotzinapa, es que hay personas desaparecidas.