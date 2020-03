Cancún: Exigen enfermeros del Hospital General cubrebocas, guantes y batas protectoras

El personal de enfermería del Hospital General de Cancún "Jesús Kumate Rodríguez", protestaron ayer en la mañana para señalar que no cuentan con cubrebocas, guantes y batas protectoras para evitar contagiarse de enfermedades.

Gerardo Cruz Lamas, enfermero suplente del nosocomio, explicó que esta situación no es por el desabasto ocasionado por esta contingencia, sino que se presentó hace más de tres meses, primero con la escasez de medicamentos y posteriormente con los insumos de protección.

“Hace un mes tuve un paciente positivo de tuberculosis, y me tocó compartir mi cubrebocas con otra compañera, por lo que queremos hacer un llamado al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), no tenemos insumos, no tenemos medidas de seguridad y protección, no hay medicamentos y no sólo lo decimos nosotros, esto es a nivel nacional”, dijo.

Los inconformes señalaron que la falta de artículos como los cubrebocas N95, las batas y los guantes no sólo les afecta a ellos, sino que pone en riesgo a las personas que se encuentran a su alrededor, incluso a sus familias.

Daniel Ávila Góngora, trabajador del nosocomio, indicó que hasta el momento el personal de enfermería va a seguir laborando, pero exigieron que se les otorgue el material necesario para trabajar y garantizar su seguridad.

“El personal de urgencias recibió ayer un cubrebocas de tela y uno de ese tipo solo ofrece 30 minutos de protección y nosotros lo usamos un turno de 12 horas”, señaló.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trabajadores de enfermería también se unieron a la postura de sus compañeros, resaltando la necesidad de contar con todos los insumos adecuados, sobre todo personal de primer contacto.

“De diciembre a la fecha hemos tenido como 20 casos negativos de coronavirus, por eso queremos adelantarnos a la situación, antes de que nos vaya a rebasar, pero las autoridades estaban un poquito negativas y por eso tuvimos que hacer esta reunión con el sindicato”, dijo Mario Campos, camillero del Hospital Regional de Zona número 03 del IMSS.

Aurelio Espinoza Rojas, director del Hospital General de Cancún, admitió previo a la contingencia, que existía un desabasto de medicamentos y de insumos en la institución, derivado de los cambios de administración del gobierno federal, por lo que aseguró que en varias ocasiones los familiares han tenido que suplir las medicinas para sus pacientes.

“Tenemos faltante de algunos antibióticos, cuando son casos se compran de manera directa (...) eso se hace de dos a tres veces por semana. De las insulinas, nos hace falta la insulina glargina que es para los pacientes que son dependientes de ella, pero tenemos para sustituirla”, dijo y añadió que esperan que para el mes de abril el surtido de las medicinas sea regular.