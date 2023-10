Cancún: Exigen trabajadores del sistema de salud nuevo sindicato

Un grupo de 20 trabajadores del sistema de salud exigió a Barbaciano Sansores Matos, secretario general de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que emita una convocatoria para realizar una asamblea, con el objetivo de que rinda cuentas.

Además, se busca que de esa asamblea salga otra convocatoria para establecer un nuevo sindicato, para terminar con abusos como la basificación de personas que ni siquiera trabajan en el sistema de salud en Cancún, comentó Arturo Montesoro, quien lleva 24 años trabajando en la Secretaría de Salud.

“Todo lo que estoy diciendo no es en contra de una persona en particular, es en contra de un sistema sindical que nos ha absorbido durante muchos años y somos los culpables porque lo hemos permitido, hasta el día de hoy eso se va a acabar. El oficio (que se presentó para firmar la solicitud) es claro: queremos una asamblea con el licenciado Barbaciano, el líder sindical, para que venga a dar la cara y ponga la convocatoria, porque ya no queremos este sindicato”, dijo ante los trabajadores que se manifestaron a las afueras de la Jurisdicción Sanitaria número 2.