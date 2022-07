Ni para eso alcanza: familias de Cancún dejan de comer tortillas

El precio de la tortilla, de hasta 25 pesos por kilo, logró lo impensable: familias de Cancún dejan de comer tortillas. Cifras de los comerciantes del ramo revelan 30 por ciento menos venta del producto.

Pío Quinto Hernández, representante del Consejo Nacional de la Tortilla, explicó que en lo que va del año ya han tenido dos incrementos en los precios de la harina, lo cual afecta en la elaboración, derivado de ello es que está bajando el consumo en las familias, y esto lleva a menos ventas, pero con más costo de producción.

“Aunque se dio un pacto, esto no para y siguen subiendo los insumos, el gas está subiendo y por semana sube centavos, lo que ya a seis meses ya representa un gasto importante, además de que se prevé un incremento en el precio de las harinas y del maíz”.

Los precios de la tortilla ya están liberados y será la oferta y demanda lo que marque el precio, sin embargo, dependiendo de la comunidad es que se determina a cuánto podría estar el precio del kilo, ya que además se suma otros costos como el gas, la renta de los inmuebles y la gasolina, por mencionar algunos.

Explicó que la tonelada de harina se encuentra entre los mil 500 pesos, hecho que pega al proceso de producción.

“Se está produciendo menos, ya que la gente solo está adquiriendo lo indispensable y esto no se sabe cuándo pueda parar, ya que además, si no hay producción nacional, se debe traer del extranjero y ahora con la guerra de Ucrania y Rusia también mantiene una incertidumbre y el precio termina siendo volátil”.

Dijo que el margen de utilidad está siendo afectado para los comercios y ante ello es que aumentan los costos del producto final, lo cual golpea el bolsillo de las familias.

Precio del kilo de tortilla aumenta 3 pesos en la zona maya

La Industria de la masa y la tortilla en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, subió tres pesos el precio del kilogramo de la tortilla: pasó de 22 pesos a 25 pesos ante los altos costos de los insumos para su producción.

En julio del 2021 el precio de este alimento de la canasta básica aumentó de 19 a 22, pesos, en este año, se ajustó de 22 a 25, estas variaciones se han debido por el incremento de las harinas, papel para envolver, gas LP, flete, carga y descarga, por mencionar algunas de las causas.

Wilberth Cahuich Canché representante del gremio en el municipio, destacó que en lo que va de 2022 han tenido un doble golpe en tan sólo cuatro meses, para enero el precio de la harina lo encontraban a 850 pesos por tonelada, y para julio pasó a mil 250.

Cancún Familias dejan de comer tortillas por su alto precio. (Foto: Jesús Caamal)

Expresó que, desde el primer ajuste, no quisieron actualizar sus costos y aguantaron hasta donde pudieron para no afectar a los consumidores, pero con este nuevo cambio se les ve complicado, no pueden seguir jugando con su capital, así que tuvieron que hacer lo necesario para solventar.

“Nosotros aguantamos hasta donde pudimos, los precios lo dejamos a como estaban, pero este doble golpe sí que nos está afectando, y para mantenernos, tuvimos que hacer lo mismo, porque si nos dejamos, podemos caer y no podemos permitir esto”.

Añadió que de las 19 tortillerías que conforman el gremio en el municipio, hasta ahora no todos han actualizados sus costos, pero en su momento lo harán, como ha comenzado a registrarse desde el domingo, otros ayer iniciaron y los demás, en el momento que sientan que los está afectando lo harán.

Sueldo no alcanza ni para comprar la canasta básica

De acuerdo con la “Asociación México Cómo Vamos?”, en Quintana Roo, 30% de la población económicamente activa no puede comprar la canasta básica con su salario, y ahora con la inflación, sectores como el de la tortilla estarán siendo afectados.

A través de un sondeo ciudadano realizado en las colonias de las ciudad, habitantes expusieron que es un “puñetazo” que les están dando: está subiendo el taxi, la carne de cerdo, la tortilla y demás productos básicos, el cual con un sueldo mínimo, no podrán aguantarlo.

(Con información de Stephani Blanco y Jesús Caamal)