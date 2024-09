Cancún FC cae 4-2 ante Louisville City en amistoso internacional

En un vibrante encuentro amistoso internacional, Cancún FC cayó 4-2 frente a Louisville City en el 'Lynn Family Stadium', Estados Unidos.

Las Iguanas mostraron garra, pero no fue suficiente para superar al equipo estadounidense. El cancunense Mauro Guadarrama fue la figura del partido para los caribeños, anotando un doblete.

El primer tiempo concluyó sin goles, pero ambos equipos mantuvieron una constante presión ofensiva. Cancún FC, bajo la dirección del profesor Luis Arce, alineó con Christopher Andrade en la portería, respaldado por Carlos Prieto, Leonardo Zabala, Rodrigo Reyes y Axl Padilla en la defensa.

En el medio campo jugaron Paul Uscanga, Andrés Iniestra, Jean Unjanque y Adán Zaragoza, mientras que Zahid Muñoz y Mauro Guadarrama lideraron el ataque.

