Cancún FC se enfrentará a Louisville City en partido amistoso internacional

Cancún FC aprovechará su receso en la Liga de Expansión MX para participar en un amistoso internacional contra Louisville City FC mañana, martes 10 de septiembre.

El encuentro se llevará a cabo en el Lynn Family Stadium, ubicado en Louisville, Kentucky, a las 18:30 hrs. (hora de Quintana Roo).

El equipo dirigido por Luis Arce hará una pausa en el Torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX para enfrentarse a los norteamericanos en un partido que busca internacionalizar su marca y destacar como embajador de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Up next: our fútbol friendly! 🇲🇽🇺🇸

Este partido amistoso sigue al enfrentamiento del 27 de julio, cuando Cancún FC se enfrentó a Austin FC II, campeón de la MLS Next Pro, en un evento denominado ‘¡Campeón vs Champion!’. En ese encuentro, Austin FC II se llevó la victoria por 2-1.

Louisville City FC, fundado el 4 de junio de 2014, juega en la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense.

El equipo tiene su sede en el Lynn Family Stadium, que actualmente tiene una capacidad para 11,700 espectadores, aunque se proyecta una ampliación a 15 mil. Louisville City ha ganado dos títulos de la USL Championship, en 2017 y 2018. El club es conocido como ‘LouCity’ y ‘The Boys in Purple’.

No shortage of entertainment at Tuesday's friendly vs. @cancun_fc! 🙌



Pregame, we're featuring @ovwrestling's luchadores in the BlueOval SK Fan Zone before a halftime performance by Mariachi Sensación!



🎟️ https://t.co/wJ65ar5Dq0 pic.twitter.com/bpKh6oxc7h