Cancún FC rinde emotiva despedida a Junior Moreira

Junior Moreira, catalogado como el jugador extranjero con más minutos hasta el momento en la historia de Cancún FC, concluyó su ciclo con las Iguanas.

Su nuevo reto, será Hartford Athletic del fútbol estadounidense, que milita en la USL Championship, fundado el 11 de julio de 2018, con sede en Hatford, Connecticut.

“Tengo mucho que agradecerles a ustedes por apoyarme. Me faltan palabras para decir lo importante que es Cancún FC para mí. No es un adiós, es solamente un ‘hasta luego’. Muchas gracias a todos”, dijo Junior, visiblemente emocionado durante la despedida que directiva, cuerpo técnico y jugadores le brindaron en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’.

Acto seguido, el profesor, Luis Arce, reconoció que ‘Junior representa a la perfección el ADN del club, formado en esta institución’.

“Por un lado, me da mucha tristeza despedirlo, pero por otro, me da gusto porque está cumpliendo sus objetivos personales y profesionales. Te conocí año y medio, y te he visto crecer muchísimo. Te deseo mucho éxito, recuerda que Cancún FC es tu casa”, expresó el director técnico a su ahora ex dirigido.