Cancún: Gobierno de AMLO ofrece carreras sin certeza en Tihosuco

Más de 50 jóvenes de Quintana Roo arrancaron el estudio del nivel superior carreras sin certeza debido a que la sede en Tihosuco de la Universidad del Bienestar “Benito Juárez García” no cuenta con los criterios para la obtención del RVOE, al igual que otras 29 instituciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La organización replicó el procedimiento de verificación que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP) para comprobar si los planteles cumplen con los requisitos necesarios para obtener un Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es un requisito indispensable para la emisión de un título y cédula profesional.

También te puede interesar: Cozumel: Apoyan a universitarios para evitar la deserción escolar

“El procedimiento consta de una lista de 72 elementos que cada plantel de Educación Superior debe cumplir (...) estos se dividen en seis rubros: características del plantel, servicios con los que cuenta el plantel, materiales de construcción, mobiliario y equipo, necesidades de reparación o mantenimiento del plantel, e infraestructura básica”, indica la institución.

En el caso de la sede de Tihosuco (localidad perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto), la organización señala que el porcentaje de cumplimiento de los requisitos del RVOE no pudo calcularse, pero se constató que no tiene un edificio propio, ya que se encuentra alojada provisionalmente en las instalaciones de la casa ejidal de la comunidad, donde los estudiantes no tienen acceso a sillas adecuadas, internet o teléfono.

Una de las justificaciones del gobierno federal para la apertura de estas instituciones es proporcionar oferta de educación superior en donde ésta es inexistente, como el no contar con alternativas a más de 50 kilómetros de otra Universidad y a más de tres horas de distancia; sin embargo, la sede de Tihosuco se encuentra a 81.2 kilómetros o 59 minutos de la Universidad Pedagógica Nacional 231 Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con los lineamientos de la SEP, al no contar con este requisito, los alumnos de esta universidad (que inició clases el pasado 10 de febrero) no podrán obtener una cédula profesional ni un título avalado por alguna autoridad educativa.

Mariano Chan Pech, ex alcalde de Tihosuco, confirmó que los jóvenes ya están en pleno proceso de estudio en un lugar improvisado.

Señaló que hace unos meses se anunció el inicio de construcción de las instalaciones propias; sin embargo, recientemente los trabajos fueron suspendidos, aunque la comunidad donó un predio para ello.