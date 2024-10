Cancún: Habitantes de colonias irregulares exigen pavimentación a sus calles

Alrededor de 300 habitantes de Avante, Valle Verde, Tres Reyes, entre otras colonias, realizaron un bloqueo para protestar contra la falta de mantenimiento en los accesos de sus colonias.

Pasadas las siete de la mañana, cientos de personas comenzaron el bloqueo en el acceso a la entrada de estas colonias, sobre la avenida López Portillo, para exigir el mantenimiento de los accesos a estas colonias, las cuales aún no están municipalizadas.

Los manifestantes protestaron porque el mantenimiento que se le daba a los accesos a estas colonias, los cuales están hechas de terracería, duran poco, por lo exigieron la pavimentación para acceder a estas zonas.

Posteriormente, arribó al sitio Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, quien buscó negociar con los manifestantes para desbloquear la vialidad.

Explicó que los trabajos de mantenimiento en los accesos no se pudieron concretar del todo, debido a que “pasaron días con mucha lluvia”, aunque los manifestantes exigieron la pavimentación de éstos, a lo cual el funcionario argumentó que estos trabajos no se podían proporcionar.

“¿Me están pidiendo pavimentación? Saben ustedes que en este momento nosotros no estamos en las posibilidades de pavimentar… No es algo por temas de recursos, es por temas de legalidad y de certeza jurídica en la tierra”.

Tras horas de negociación, la Secretaría General de Benito Juárez llegó a un acuerdo con un grupo, designado por los manifestantes, representantes de la casa ejidal de Bonfil, tras la firma de una carta de intención para establecer las mesas de trabajo para concretar la donación de los accesos a esas colonias.

Asimismo, hubo un compromiso que, mientras tanto, se van a buscar apoyos materiales por parte de empresarios, para darle mantenimiento a los accesos de terracería que hay en estas colonias.

Luego de llegar a este acuerdo, la vialidad fue liberada por los habitantes pasadas las cuatro de la tarde.

Al respecto, Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, señaló que para garantizar la municipalización de las colonias, el ejido tendrá que la donación de las calles, pues no pueden invertir en ellas si no se realiza dicho proceso.

“El ejido tiene que donar las calles. No podemos invertir donde no están donadas. Y lo hemos resuelto en muchas colonias de nuestra ciudad, y no lo hemos podido resolver en el ejido porque nomás no quieren donar las calles. Entonces, hasta que donde las calles el ejido, no vamos a poder invertir”.