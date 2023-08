Cancún: Habrá una nueva empresa concesionaria en disposición de basura

Autoridades de Cancún adelantó que habrá una nueva empresa concesionaria para disponer de los desechos que se generen en la demarcación, aunque con nuevos requisitos.

A través de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, comentó que en los próximos días se pondrá a concurso la licitación para obtener dicha concesión.

Sin embargo, adelantó que se buscaría que la empresa que esté interesada en realizar el servicio, deberá realizar la inversión para cumplir con las labores, como contar con el terreno para llevar a cabo la encomienda.

“Se ve la posibilidad de que la siguiente empresa que pudiera entrar hagan todo, toda la obra, todo, que el Ayuntamiento no se encargue de ni siquiera comprar el terreno, ni de hacer la obra ni mucho menos. Qué fácil era antes, que (las empresas concesionarias) nos cobraban y también nosotros teníamos que poner la obra, el terreno y demás, que fue lo que pasó en su momento”.

La entrevistada comentó que en este momento se están haciendo todas las evaluaciones al respecto, sobre todo en la búsqueda del terreno donde se dispondrán los desechos, el cual se busca que se ubique dentro del municipio de Benito Juárez.

“Tenemos que buscar otro terreno, porque ya la (actual) celda está a punto de terminar su vida y ya no se puede construir en esta misma parcela (en referencia a la 196) una celda más, ya no se permite. Por eso estamos viendo todas las opciones para que se haga de forma mucho más eficiente y no volver a tener la problemática qué se está teniendo”.