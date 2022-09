Hallan ejemplares de especie en peligro en la Laguna Manatí de Cancún

Con la construcción de un sendero al interior de la reserva y el retiro de especies de flora exóticas avanza la rehabilitación de la Reserva Estatal Laguna Manatí, área natural protegida (ANP).

Mónica Salas Rodríguez, presidenta del comité vecinal Lombardo Toledano, declaró que se ha mantenido las limpiezas de lechuguilla y lirio acuático del canal principal de la reserva con una constancia semanal.

Aunque, a pesar del trabajo, cabe señalar que restan por sacar más de 900 kilos de estas especies del canal principal de la reserva, de más de medio kilómetro de extensión.

En una actividad de limpieza hecha al canal principal de la reserva, alrededor de 10 voluntarios de la asociación civil Blue Religion retiraron más de 200 kilos de flora exótica, con la intención de que estás no consuman el oxígeno en el agua, que necesitan más de 20 especies marinas para vivir, y que puede afectar el equilibrio ecológico de esta ANP.

Bernardo Hautenne, coordinador de actividades de la asociación civil, reportó que este domingo se extrajeron al menos dos especies de flora exótica, y se avistaron dos ejemplares de tortuga hicotea, especie que junto con otras protegidas por la NOM 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ven amenazadas constantemente por está flora nociva.

Cancún: Hallan ejemplares de especie en peligro en la Laguna Manatí. (Foto: Eduardo del Valle)

Asimismo, pese a la limpieza hecha a la laguna, autoridades ambientales señalan que las especies exóticas pueden reproducirse en una semana, y ocupar nuevamente el espacio previamente despejado, así como señalan la falta de una reja perimetral en más de cinco kilómetros de la reserva, lo que mantiene pendiente de resolver el problema de la acumulación de cientos de kilos de residuos sólidos.

Por lo tanto, las autoridades ambientales piden a la ciudadanía no ingresar ninguna especie en zonas donde no se conozca el ecosistema, hacer uso del número de servicios públicos, 9988448035, para reportar casos de residuos en la reserva, además de no arrojar basura en cualquier punto de ésta.

Invitaron a sumarse como voluntarios ya que entre más gente se sume a estas labores más lechuguilla podrá extraerse en menos tiempo, y la laguna podrá cumplir su función de servir a la ciudadanía para contener las inundaciones e impedir que se sature el alcantarillado.