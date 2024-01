Cancún está ‘hasta el tope’ de automóviles: hay más de 290 mil

Cancún está, prácticamente, ‘hasta el tope de automóviles, situación que vulnera la seguridad vial, ya que al no haber espacio para estacionamientos, se recurre a dejar vehículos en banquetas y áreas verdes.

En calles del centro de Cancún, regiones al norte y sur; se comprobó que a diario los vehículos se suben a banquetas, se estacionan en lugares no permitidos, lo que dificulta el libre paso de los ciudadanos a pie, y los obligan a utilizar las calles para pasar.

Mariana Ferrer Calderón, tesorera del Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, señaló que el parque vehicular en Cancún es lo que origina que los conductores utilicen maniobras no permitidas para transitar y estacionar sus vehículos.

Según información del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (Satq), en Benito Juárez había 292 mil 775 automóviles registrados hasta el 24 de noviembre del 2023, lo que significa que aproximadamente 30% de los habitantes de la ciudad tiene coche.

Ferrer Calderón resaltó que esto genera inseguridad vial, contaminación visual y auditiva, una ciudad estresada, y ciudades violentas e inseguras sobre todo para las personas vulnerables, que son las personas de la tercera edad, niños y personas con capacidades diferentes.

La saturación de vialidades provoca que los vehículos se estacionan en banquetas, por lo que los peatones se bajan de ésta y se arriesgan a ser atropellados. Asimismo, no se respeta la señalética, se utilizan esquinas, y se invade el espacio público