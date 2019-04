"Conociendo más acerca del corazón"

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de muchas formas: presión arterial alta, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, accidente cerebrovascular y arritmias (latidos irregulares). Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de 17 millones de personas en el mundo cada año y son responsables de la mitad de las muertes que ocurren en los Estados Unidos.

La enfermedad arterial coronaria, la forma más frecuente de enfermedad cardiovascular, es la segunda causa de muerte en México en la actualidad. Las complicaciones por diabetes, ocupan el primer lugar.

En México más de 80 millones de personas sufren alguna forma de enfermedad cardiovascular y 7 de cada 10 mexicanos tienen factores de riesgo cardiovascular; sin embargo una gran cantidad de estudios realizados internacionalmente han identificado ciertas variables que desempeñan papeles importantes en las probabilidades de que una persona presente enfermedades cardiovasculares.

Los factores de riesgo cardiovascular se dividen en dos categorías: primarios y secundarios. Los primarios son aquellos cuya intervención en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares ya han sido comprobados. Los factores secundarios pueden elevar el peligro de sufrir estas enfermedades.

Cuantos más factores tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores de riesgo pueden modificarse y otros no. Pero el control del mayor número posible de factores de riesgo mediante cambios en el estilo de vida y/o medicamentos puede reducir que se desarrolle un mal cardiovascular.

Nunca es demasiado tarde para comenzar a mejorar la salud cardiovascular y por ello es muy importante consultar con nuestra unidad de cardiología en Hospiten Cancún y Hospiten Riviera Maya, donde contamos con un grupo de especialistas que te pueden recomendar estudios, tratamiento o cuidados para cada caso en particular. Algunos factores de riesgo pueden ser controlados y otros no, pero si se eliminan pueden cambiarse y se controlan adecuadamente los que no pueden, es posible reducir apreciablemente el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón.

