La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres lamentó la decisión del gobierno para redireccionar la totalidad de los recursos del DNR al Fideicomiso del Tren Maya y que no haya recursos para mejorar la atención de los turistas extranjeros que ingresan al país.

Jesús Alamaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, mencionó que, aunque las acciones sean a favor del Tren Maya, de no llegar los turistas a los destinos, porque en migración no les permiten la entrada, el proyecto no tendrá éxito.

“Ojalá que el recurso sea utilizado para el Tren Maya, pero que sea conscientes que falta mejorar el tema de migración que está espantando al turismo, sobre todo al de Sudamérica que busca llegar al país y gastar”, agregó.

Recordó que hace unos días se dio a conocer sobre siete agentes de viajes, provenientes de Colombia, Perú y Ecuador, fueron rechazados para ingresar al país, una situación que preocupa, ya que estos venían para promocionar los destinos.

Cancún: Hoteleros advierten más bajas en el turismo; piden mejoras en migración / (Foto: Edgar Balam)

Explicó que en el caso del Caribe Mexicano y ante la casi nula promoción turística a nivel federal se están coordinando con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, para así poder establecer las campañas y acciones específicas que atraigan a los visitantes.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Sureste dio a conocer que analiza el impacto que tendrá las nuevas reglas establecidas por el gobierno federal relacionadas con las tarifas máximas reguladas.

Para el sector empresarial hotelero, al final cada una de los cambios efectuados a nivel federal, como el aumento de la contribución de los concesionarios de aeropuertos, terminarán por afectar la llegada de turismo.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es una de las terminales aéreas que más pasajeros internacionales moviliza. En septiembre, por ejemplo, cerró con 15 millones 762 mil 850 pasajeros internacional, un aumento del 7.1% comparado con el mismo periodo de 2022, cuando salieron y entraron 14 millones 721 mil 839 pasajeros.