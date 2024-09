Cancún: ¿no registraste a tu mascota? Habrá multa de más mil pesos

Autoridades municipales ya tienen listas las sanciones para dueños de mascotas que no los hayan asentado en el Registro Municipal de Mascotas, los cuales podrían ser acreedores a una multa de 1,037.4 pesos, equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

De 200 mil mascotas que se pretendían registrar, apenas se han logrado 8 mil en Cancún, dijo el regidor Julio Méndez Paniagua, quien afirmó que muchas personas, dueños de perros y gatos, están renuentes a realizar dicho trámite, por lo que ahora, autoridades municipales impondrán sanciones en este tema.