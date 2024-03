Los niños son los principales necesitados de usar lentes actualmente, pero no todos los usan debido a la falta de recursos, de especialistas o a que se opta por no conseguirlos por ver medianamente bien.

Edgar Corona Arellano, miembro del consejo directivo del Fondo Unido Rotario de México (Furmex), señaló ayer que con la llegada de un programa de los clubes rotarios para hacer exámenes de la vista en Quintana Roo, se registró que, de 150 solicitudes, al menos 60 fueron de niños de una escuela de Cancún.

Por su parte, José Ángel Mendoza Oliver, presidente del club rotario Cancún Bicentenario, declaró que del total de solicitudes de exámenes de la vista y lentes que se esperan recibir ayer y hoy, se estima que el 60% correspondan a niños de entre seis y nueve años de edad.

Pero además, según datos de la fundación Devlyn, de aproximadamente 40 mil lentes que se han proporcionado en México, 12 mil fueron para alumnos de primaria y secundaria, aproximadamente el 30%.

Este miércoles fue la primera vez que el proyecto de entrega de lentes se hace en Quintana Roo, con lo que se pretenden llevar lentes a 600 personas en el centro comunitario rotario, de la región 103 de Cancún.

Cancún: Incrementa número de niños de entre 6 y 9 años en necesitar lentes / (Foto: José Aldair)

La jornada consistió en que los interesados se hacían un examen de la vista para verificar la graduación que necesitaban, y después los lentes se entregaban o se pedía un tiempo para mandarlos a hacer.

Cabe señalar que estos lentes tienen valor de entre 400 y 600 pesos, lo que representa una inversión de entre 240 mil y 360 mil pesos.

Esto se costea mediante fondos la empresa Devlyn y de Furmex. Este último se creó en 1978 con el fin de apoyar directamente a los clubes rotarios, mediante la creación de convenios de colaboración con organizaciones civiles y empresas.

Corona Arellano agregó que las personas a las que se lleva el programa no tienen la posibilidad de conseguir los lentes, por donde se vive, no se tiene los recursos, no se sale de sus comunidades o no hay ópticas en la cercanía.

“Un niño que no alcanza a ver bien es un niño que no aprende bien, porque en la escuela no alcanza a ver el pizarrón, no alcanza a copiar su tarea, no alcanza a ver bien la explicación del maestro”, resaltó.

Los días 26 y 27 de marzo se van a entregar otros 300 lentes, en el centro comunitario rotario de Playa del Carmen.

Finalmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México más del 53% de la población necesita lentes. Alrededor de dos millones 300 mil personas tienen deficiencia visual, donde los principales problemas son miopía, astigmatismo, catarata senil, entre otros