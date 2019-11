Cancún: Incremento del dólar traerá más turismo en 2020

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El tipo de cambio para el próximo año alcanzaría hasta los 21.50 pesos, de acuerdo con las estimaciones de especialistas, lo cual sería un incremento mínimo con respecto a este año que esperan el cierre en 21 pesos, lo cual beneficia a la entidad con más turismo.

De acuerdo con un estudio de CI Banco, sobre las proyecciones del tipo de cambio, en un escenario económico negativo el dólar se disparará por arriba de los 21 pesos, aunque manteniendo una estabilidad este quedaría en 19 pesos, teniendo una variación de 1.8% en promedio en comparación con el año anterior.

Al cierre de 2019 estiman que este alcance los 19.35 pesos como base, y con un máximo de 21 pesos, siendo este un promedio mensual.

Rafael del Moral, asesor financiero, informó que un incremento en el tipo de cambio que de mayor valor a la moneda extranjera atrae a más visitantes, ya que adquiere más valor y el destino se vuelve más atractivo para ellos.

“Siempre que el dólar va para arriba el turismo aumenta su gasto y las zonas que generan divisas se ven beneficiados como Cancún, Los Cabos y Vallarta, principalmente”, explicó.

Aunque en sus pronósticos no prevé que el dólar alcance el próximo año los 21 pesos, pero esto dependerá de diferentes escenarios.

Explicó que en primer lugar influye la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; además el país se está beneficiando de la guerra comercial entre el país vecino y China.

“Lo que dejaron de comprar en el país asiático ahora se adquiere aquí, lo que ayuda al ingreso de dólares que ingresan a México, pero en caso de que lleguen a acuerdos esto desaparecerá y esto significa menos dólares ingresando al país”.

El tema del sector automotriz no pinta positivo y esto llevaría a perder exportaciones, lo cual es moneda extranjera que no ingresa y si las tasas bajan en ambos países, Estados Unidos se hace atractivo para captar más inversiones, lo que no es beneficio.

Por ello es que el dólar fortalecido beneficia sólo al sector turismo y esto ayuda a que sea Quintana Roo de los estados que registren un crecimiento económico.