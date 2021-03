El laboratorio Marbú Especialistas Médicos, cuyas instalaciones están aseguradas por la Fiscalía General del Estado, operaba con una “licencia en trámite” y con equipos descalibrados, confirmó el Gobierno del Estado.

El gobernador Carlos Joaquín González detalló ayer que el laboratorio operaba pese a que tenía permisos en trámite, así como un domicilio fiscal diferente a la zona en la que estaba establecido, es por ello que se determinó la clausura del mismo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Si bien estos equipos no generan una situación deficiente, si disminuye el porcentaje de efectividad de las pruebas y en lugar de alcanzar hasta un 90%, este era entre 70 u 80%, y evidentemente esto no sería lo óptimo. Confirmar que sí existían como laboratorio pero no con las condiciones que debían tener”, agregó.

Comentó que como parte de la investigación que las autoridades estatales realizan, aún está por determinar la situación fiscal de la personalidad jurídica de la empresa, que pertenece a One Consultores, la cual publicitaba en su página web una lista de agencias y hoteles, con los que supuestamente trabajaba.

Explicó que desde que establecieron las restricciones de viaje por parte de diversos países, Quintana Roo asumió el reto de garantizar una cantidad de laboratorios que incluso operan dentro de los hoteles para realizar una prueba de Covid-19.

En este sentido, dijo que al día se realizan más de 10 mil pruebas tanto de antígeno como PCR, a los turistas, en su mayoría visitantes de Estados Unidos.

El gobernador refirió que en el caso de los turistas de origen argentino, estas pruebas que realizaron es apenas el .001% del total de las que realizan, y que pudieran ser “falsos negativos”, al no tener una efectividad del 100%.

“Si hablamos de posibles pruebas falsas, referimos que sería un tema de delincuencia, lo cual es distinto, por lo que aquellos que las compren está cometiendo un delito y para ello se está trabajando con las autoridades al respecto”, mencionó.

A través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Quintana Roo realiza una supervisión a los certificados de laboratorios y hasta el momento únicamente 150 están autorizados.

También te puede interesar:

Chetumal: Alistan vacunación Covid de adultos mayores; será en el CBTIS 214

Cancún: Mujer allana morada de expareja e intenta agredir a la actual novia

México: Del penal hasta el universo de Teatrix