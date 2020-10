Cancún: Lanzan reto para sembrar árboles, tras pérdidas que dejó el huracán Delta

CANCÚN, Q. Roo.- Organizaciones de la sociedad civil lanzaron el proyecto Reforesta Cancún 20-21, para subsanar la pérdida de más de mil árboles que dejó el huracán “Delta” en su paso por las costas del Caribe mexicano.

Plant for The Planet, Cancún 420, Clan Coatí y la Asociación Mexicana de Arboricultura lanzaron este reto, que consiste en la siembra de árboles, todos los domingos de lo que resta del 2020 y todo el 2021.

Carlos del Castillo, uno de los promotores de la iniciativa, expuso que se trata de una invitación abierta a todos los ciudadanos para ayudar a reforestar Cancún y conservar los servicios ambientales que los árboles proveen a la ciudad.

“Las zonas donde se va a iniciar es en el Paseo Pionero, en el parque lineal de la avenida Huayacán y en el parque de La Equidad, pero no queremos establecer lugares específicamente, porque se trata de un proyecto en el que participan vecinos, voluntarios, marcas, patrocinadores, aliados”, dijo.

Asesoría para sembrar especies adecuadas

Explicó que el proyecto buscará acompañar las iniciativas de cada colonia para la rehabilitación de sus espacios, con asesoría de expertos para sembrar especies adecuadas.

El activista apuntó que se trabajará en conocer las razones por las cuales se cayeron tantos árboles. Entre las causas que se atribuyen se encuentra la plantación de especies exóticas o no endémicas de la región, las cuales no son resistentes al tipo de suelo de la Península de Yucatán. Una de estas es la palma de coco, por ejemplo. Otro factor identificado es la ubicación de los árboles, pues la mayoría se cayeron cerca de banquetas, donde no tienen espacio para desarrollar sus raíces.

Una tercera causa podría ser la “poda irresponsable”, pues asegura que el propio Ayuntamiento no realiza las podas como se debe. Las convocatorias para la siembra y registro de voluntariados serán difundidas a través de las redes sociales de las organizaciones promotoras del proyecto.