Cancún: Madres buscadoras bloquean la av. Xcaret para reclamar por desaparecidos

Un bloqueo de un carril de la avenida Xcaret de Cancún se hizo ayer, por Madres Buscadoras de Quintana Roo como un reclamo más a las autoridades por la falta de resultados en la búsqueda de desaparecidos.

El carril de la Xcaret, con dirección de la Kabah hacia el centro de la ciudad, fue el que se cerró desde las 07:30 horas y se levantó hasta altas horas de la noche.

María Dolores Patrón Pat, presidenta de la asociación de Madres Buscadoras, señaló que el bloqueo realizado fue para pintar en las paredes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un mural con 13 rostros y nombres de desaparecidos, registrados por el colectivo desde antes del 2024, pero que no se han encontrado.

La entrevistada agregó que para hoy no se tienen intenciones de mantener el bloqueo, aunque durante el bloqueo de ayer hubo gente que no respetó el espacio, ya que atravesaron el área acordonada y se lanzaron agresiones verbales a las integrantes del colectivo, incluso del personal de la fiscalía.

Además, durante el bloqueo también hubo un caso nuevo de golpe de calor, que afectó a uno de los creadores del mural y que recibió atención de paramédicos.

Cabe señalar que los murales de los desaparecidos fueron hechos por al menos 15 pintores, pertenecientes incluso a otras organizaciones de búsqueda de desaparecidos.

“Nosotros en estos días no tenemos ganas de recibir regalos. Entonces ellos toman esa iniciativa de regalarnos este mural, para que las autoridades no se les olvide que nos hacen falta nuestros hijos, no se les olvide que tenemos hijos ausentes, no se les olvide el rostro”, dijo.