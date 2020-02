Ciudad de México.- Pese a su reciente nacimiento en 2009, el footgolf ha crecido a pasos agigantados a nivel mundial y México no se ha quedado atrás en el auge de esta disciplina, que reunirá a sus representantes más destacados en el torneo Major Cancún, del 26 al 29 de marzo.

El evento a realizarse en suelo caribeño fue presentado este martes por Fernando Name, director de la Federación Mexicana de Footgolf, en compañía de Adrián Chávez, ex portero de Águilas del América, y Anjuli Ladrón, ex jugadora de Tigres femenil y representante mexicana en el pasado Mundial de este deporte, realizado en 2018, en Marruecos.

“El Major de Cancún es el evento más importante de este deporte en Norteamérica y quizá uno de los más relevantes en el mundo. Estamos agradecidos con el apoyo del Ayuntamiento y el Instituto del Deporte de Benito Juárez”, expresó Name.

En más de 40 países se práctica el deporte

Hasta el momento se ha confirmado la presencia de 120 participantes, entre 18 diferentes nacionalidades, quienes intentarán conseguir los mil puntos que estarán en juego y que podrían ayudar a su clasificación al próximo Mundial de este año en Japón, justa en la cual México podría tener hasta cinco plazas.

“Estamos trabajando con la Federación Internacional de Footgolf para que se defina el número de participantes por país. En Marruecos tuvimos solamente dos representantes, pero ahora estamos mejor ubicados y podrían abrirse tres plazas más”, agregó el funcionario.

Ladrón de Guevara, campeona nacional de footgolf en 2018, destacó que esta disciplina “es muy inclusiva y tiene muchísimo potencial en México. Tiene una comunidad muy bonita y espero que más gente se una.”

Actualmente más de 40 países participan en el footgolf y en territorio mexicano se cuentan con siete ligas locales; además ya hay ocho estados en los que se juegan campeonatos, que en 2019 tuvieron más de mil 900 inscripciones.