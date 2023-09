Siembran manglares para proteger la laguna Manatí contra la basura

Una siembra de aproximadamente 100 ejemplares de manglar rojo, blanco y botoncillo se realizó hoy en el perímetro de la Laguna Manatí, colindante con Puerto Juárez, a fin de proteger permanentemente el espacio de nuevos residuos sólidos.

Ayer a las 09:00 horas, una decena de voluntarios sembraron los primeros ejemplares de manglar en una zona impactada por la contaminación urbana, y la presencia de especies exóticas de flora como el almendro.

Gonzalo Aldana Pech, encargado de las áreas naturales protegidas de la zona norte del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), señaló que en las aproximadamente 300 hectáreas del área natural protegida (ANP) Laguna Manatí, 3 % están impactadas o degradadas:

El entrevistado agregó que los comités de Puerto Juárez, de la Lombardo Toledano, y asociaciones ambientales; participan en actividades de limpieza al menos una vez al mes, en el marco del Programa de Rehabilitación de Espacios Degradados del Ibanqroo.

Primero se retirará la basura restante, luego se sembrarán manglares y después se pondrá una reja para proteger el acceso a la reserva, esto por el plan de rehabilitar un sendero al interior del ANP que conecte los dos puntos de acceso a la laguna Manatí.